Суддя проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська у свій день народження поділилася яскравими фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, у свій день народження красуня поділилася в мережі чарівними кадрами і розповіла про своє щастя.

На нових фотографіях Ольга позує на красивій набережній, вона крутиться перед камерою з келихом в руках. Красуня відображена в стильному білосніжному платті, з коричневим поясом, яке красиво підкреслило струнку фігуру і оголило витончені плечі. Волосся дівчини недбало укладені і трохи розпатлані вітром, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографій і відео Мартиновська розповіла про своє щастя: "Je suis... Я є і у мене є все! Якби можна було жити ще раз, я б хотіла саме так! Я точно проживаю своє краще життя! Щаслива! Спасибі кожному, хто був, є і ще буде! Спасибі, що вмію любити! З любов'ю дякую кожному за участь у моєму la la la life".

Шанувальники тут же почали коментувати і вітати Ольгу в коментарях: "Мої вітання", "З Днем народження!", "Завжди чудова", "З днем народження! Яскравого життя!", "Красуня, з Днем народження", "Вітаю!", "Красуня", "Ніжна і мила, з Днем народження!".

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