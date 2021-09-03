30-річний популярний співак Артем Пивоваров, який став суддею в шоу "Співають всі", показав, як змінилася його зовнішність

Як пише Politeka.net, 30-річний Артем Пивоваров, який родом із міста Вовчанськ Харківської області, пише та співає авторські пісні в стилі нью-вейв поп. Нещодавно автор хіта "Дежавю" став один із суддів у талант-шоу "Співають всі", яке транслюють на телеканалі "Україна" з 21 серпня цього року.

На офіційній сторінці "Зіркового шляху" в Instagram показали, як змінилася зовнішність Артема Пивоварова за 7 років. Так, було опубліковано фото співака, яке зробили у 2014 році, та сучасну світлину.

"Артем Пивоваров 2014 року і зараз 😎 Тоді @pivovarovmusic відмовився від псевдоніму Art Rey, розпочав кар'єру під власним ім'ям і випустив 4 сингли. Пізніше хлопця чекала небачена популярність. Що скажете, співак та суддя шоу @spivayut_vsi дуже змінився? Діліться в коментарях 👇", - написали на сторінці.

У коментарях шанувальники написали, що їм більше подобається зовнішність артиста у 2014 році.

"Мені щось подобається більше 2014", " Як був красунчиком так і залишився😍🔥", " Тепер якийсь ляльковий((((😮, а був мужнішим😜", " У 2014 аж 🔥🔥🔥🔥", " 2014 крутіше🔥", " Раніше дорослішим виглядав...Або так здається, бо фото чб", - написали у коментарях.

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