Співачка Катерина Павленко показала, як проводить час у Європі

Як пише Politeka.net, Павленко є солісткою групи Go_A, яка прославилася на всю Україну і Європу після виступу на "Євробаченні". Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим.

Дівчина зараз знаходиться в Брюсселі, Бельгія. Красуня опублікувала фото, на якому зайшла в стару телефонну будку. Павленко стала боком, закривши очі окулярами. Катя була з чупа-чупсом, трубочка якого стирчала з рота.

"Геній чи вандал?",- звучав напис на малюнку всередині будки.

Цікаво, що це риторичне питання задають про анонімного графіті-художника, який прославився на весь світ своїми роботами.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краща", "Вай", "красуня", "Катруся, зовсім вже зчупачупилася", "в Міністерство магії або Тардіс", "ви точно геній", "Катерина креативить", "геніальний вандал, ну або вандальний геній", " Скоро у всіх жовтих ЗМІ почнуть волати що Катя вирвала з м'ясом трубку в таксофона, намалювала там якого типу і ще й сфотографувалася з сигаретою. І не важливо що це чупа чупс".

Нагадаємо, солістка Go_A Павленко далеко від України показала, куди її занесло цього разу

Також Politeka писала, що рідкісне фото юної солістки go_a розбурхало мережу, ще не брюнетка і не зірка "Євробачення"

А ще Politeka повідомляла, що солістки "Go_A" і KAZKA помірялися красою в ефектних нарядах в центрі Києва



