Українська співачка Ольга Горбачова, яка одружена з продюсером Вєрки Сердючки Юрієм Нікітіним, похвалилася фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, в Instagram у артистки з'явилося свіже фото, на якому вона позувала в білосніжному купальнику. 40-річна блондинка вразила стрункою фігурою і плоским животом.

"Пам'ятайте, - писати, що у мене ноги не як у Ірини Шейк, мені може тільки Ірина Шейк. І я з нею погоджуся. Ще у мене хлопець не як у Ірини Шейк... і що? Я дуууже цим задоволена", - підписала фото Горбачова.

У коментарях їй залишили масу компліментів. Багатьох здивував пост артистки. Вони стали розхвалювати стрункі ніжки 40-річної зірки.

"А що у Вас з ногами? Розкішна фігура!", "Шикарна фігура", «ноги відмінні», «От би знати, що за Ірина», «красуня з багатим внутрішнім світом», «ідеальна», "не зрозуміла, чим погані ваші ноги", - пишуть користувачі Мережі.

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