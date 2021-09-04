Нові солістки групи ВІА Гра вразили видом на знімку, присвяченому дню народження групи

Як передає Politeka.net, Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова постали на свіжому фото із зібраним волоссям в закритих нарядах. На чорно-білому знімку дівчата не були схожі самі на себе.

"VIA GRA 21. Сьогодні групі ВІА ГРА виповнився 21 рік! Ми вітаємо всіх шанувальників групи з цим прекрасним днем! VIA GRA - це справжня ніжність, безумство і велика любов до музики, яка не залишить байдужим нікого!",- підписали пост автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів для колективу і дівчат.

"Коли група ВІА Гра твій ровесник і ти росла разом з ними", "Вітаю чудову групу зі знаменним днем", "Вітаю! Ви найкращі!", "Легендарна група, вітаю з датою! Хітових пісень, яскравих солісток, і щоб група знову увірвалася в різні хіт-паради!", "Це просто розрив. Які ви красиві", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ксенія Попова ледве вмістила розкішні форми у вузький топ: "головне...".

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