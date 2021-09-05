Відома співачка Оля Полякова в черговий раз на зйомках шоу "Маска" вибрала ексцентричний наряд

Оля Полякова звикла показувати в Instagram кадри з різних зйомок, в яких бере участь. Причому зірка любить бути в центрі уваги і заради цього завжди постає перед камерою у всіляких незвичайних дизайнерських нарядах.

Зараз Ольга бере активну участь у зйомках другого сезону шоу «Маска», тому в Сторісах у зірки можна побачити безліч цікавих моментів «за кадром». Разом з Настею Каменських артистка змагається в оригінальності образів.

Обидві судді намагаються відзначитися кожен ефір. На нових кадрах Ольга постала в образі «легковажного метелика». Акуратне плаття з блискучими вставками і крилом на грудях ідеально сіло по стрункій фігурі.

А ось закручена в квітку зачіска виглядала вельми незвично, сама зірка поспішила показати себе з різних сторін.

Раніше артистка вразила образом на концерті в Хмельницькому.

На сцену вона вийшла в екстремально спокусливому образі. На виконавиці-облягаючий латексний купальник бірюзового кольору. Латекс блищить, притягуючи погляди до вбрання своєї власниці. Образ довершують срібні босоніжки, а також химерна корона-кокошник на голові Полякової.

Нагадавши, Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій".

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова засвітила розкішну фігуру на білосніжній яхті:"Богиня грації і краси".

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