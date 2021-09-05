Ведучий нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник разом з дружиною Христиною та синами перебуває на відпочинку

Як пише Politeka.net, нещодавно у своєму Instagram дружина ведучого реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка", а також нового сезону "Україна має талант" Христина Решетник розповіла шанувальникам, що вони з чоловіком та синами нарешті вирушили на відпочинок, однак куди саме – не уточнила.

Цього разу Христина опублікувала кумедну світлину та відеоролик, як її сини не можуть поділити один візочок.

"Спочатку Ваня їздив сам на колясці, потім з’явився Діма і уже Ваня просився до нього підсісти. Тепер черга Сашуні підвозити Діму 🤪😛 То ножки болять, то втомився, то маленький))) словом, як бачите - реакцію найменшого Решетника можна зчитати по його обличчю ☺️", - написала Христина.

Візочок з братами віз найстарший син Григорія Решетника – Іван.

"От така у нас історія", - пожартував хлопчик.

Шанувальники оцінили пост Христини Решетник та написали багато коментарів.

"Приємно дивитись, особливо на Сашуню, так і хочеться потіскати карапузика цікавого😍❤️", " Наш старший теж постійно сідає в коляску до меньшого, я не дозволяв 😔 Коли подивився цей відос, тепер буду дозволяти 😃", " Найбільш задоволений маленький Олександр😍😍😍😍", - написали у мережі.

Нагадаємо, що Григорій та Христина Решетники прожили у шлюбі вже понад 10 років, за цей час у пари народилося троє синів – 8-річний Іван, 4-річний Дмитро та 10-місячний Олександр.

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