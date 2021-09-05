Всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл показала серію дорогих образів разом зі співачкою Бейонсе

Модель звикла в останні роки показувати в Instagram пам'ятні кадри з минулого. Причому робить це Наомі регулярно, в підписах розповідаючи про важливі для неї події або згадуючи про минулі часи.

Цього разу модель вирішила зворушливо привітати Бейонсе зі святом і виставити безлічі яскравих кадрів з їх останніх зйомок.

"З днем народження королева Бейонсе! Єдина в своєму роді, скромна душа, твоя відданість справі-це форма мистецтва !! Нехай ти продовжиш це десятиліття з ще більшим духовним вогнем, ніж ми коли-небудь бачили. !! З любов'ю до тебе N!"- написала Наомі.

Шанувальники також підтримали:

"Які чудові️❤️; команда мрії ❤️; люблю вас обох; Красиво ❤️; королеви; яке прекрасне фото; Неймовірні кадри, конкурентки🔥; ми чекали; дві королеви ❤; з днем народження; абсолютно красиві дами 🔥; красиві жінки🤎 🤎 🤎; люблю тебе❤️; щастя їй❤️; такі неймовірні 😍" - захопилися користувачі.

Нагадавши, Наомі Кемпбелл розповіла про велику трагедію в житті: "я ніколи не забуду...".

Як повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл у блискучій міні-сукні показала, чим спокушала в молодості:"як пантера".

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