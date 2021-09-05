Палкі танцівниці готуються до шоу "Танці з зірками", щоб привести своїх партнерів до перемоги

Як передає Politeka.net, 5-го вересня стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". У проєкті візьмуть участь 14 зірок, серед них актори, співаки та спортсмени. Як відомо, нещодавно пройшла презентація проєкту, де оголошували партнерів зіркових учасників. У мережі активно обговорюється прем'єра шоу і нові учасники.

Цього разу на сторінці шоу "Танці з зірками" опублікували нові фото. На них - танцівниці, які вийдуть на паркет разом із зірковими учасниками.

"Палкі, красиві та талановиті🔥



Танцівниці, що підкорять паркет «Танців з зірками» у цьому сезоні!

▪️Яна Цибульська

▪️Даніелла Преап

▪️Катерина Трішина

▪️Роксоляна Маланчук

▪️Ганна Кареліна

▪️Ліза Русин

▪️Махати Колосова

▪️Аліна Чи

Як тобі наші дівчата?😍



Вже сьогодні о 21:00 на паркеті шоу «Танці з зірками» ми створимо справжнє свято! Будеш дивитися перший прямий ефір?😉", запитали на сторінці шоув "Танці з зірками".

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, в яких задаються питанням: "Хто всі ці люди?", "Крім Цибульської нікого не знаю, хотіла побачити старих танцівниць", "Цибульська найкрутіша, шкода в чоловічому складі немає Жука(".

Раніше повідомлялося, названі імена всіх хореографів-красенів нового сезону "Танців з зірками", українці збунтувалися: "А Жук, а кіт?"

Також, схудла на 30 кілограмів учасниця "Танців з зірками" блиснула новими формами: "Це буде дуже жаркий сезон»

Politeka розповідала, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками": чи буде Дмитро Дікусар