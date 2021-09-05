Палкі танцівниці готуються до шоу "Танці з зірками", щоб привести своїх партнерів до перемоги
Як передає Politeka.net, 5-го вересня стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". У проєкті візьмуть участь 14 зірок, серед них актори, співаки та спортсмени. Як відомо, нещодавно пройшла презентація проєкту, де оголошували партнерів зіркових учасників. У мережі активно обговорюється прем'єра шоу і нові учасники.
Цього разу на сторінці шоу "Танці з зірками" опублікували нові фото. На них - танцівниці, які вийдуть на паркет разом із зірковими учасниками.
"Палкі, красиві та талановиті🔥
Танцівниці, що підкорять паркет «Танців з зірками» у цьому сезоні!
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▪️Яна Цибульська
▪️Даніелла Преап
▪️Катерина Трішина
▪️Роксоляна Маланчук
▪️Ганна Кареліна
▪️Ліза Русин
▪️Махати Колосова
▪️Аліна Чи
Як тобі наші дівчата?😍
Вже сьогодні о 21:00 на паркеті шоу «Танці з зірками» ми створимо справжнє свято! Будеш дивитися перший прямий ефір?😉", запитали на сторінці шоув "Танці з зірками".
Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, в яких задаються питанням: "Хто всі ці люди?", "Крім Цибульської нікого не знаю, хотіла побачити старих танцівниць", "Цибульська найкрутіша, шкода в чоловічому складі немає Жука(".
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