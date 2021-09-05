Екс-солістка "Nikita", співачка Даша Астаф'єва показала, як веселиться вечорами

Даша Астаф'єва показує в Instagram багато кадрів з життя. Причому зараз співачка рідко виступає, вважаючи за краще пробувати себе в якості діджея, бере участь в різних проектах, працює з відомими фотографами і не забуває зніматися в рекламах. Однак кадри з особистого життя зірки не менш популярні.

Як правило, артистка не говорить про себе і свої стосунки, але кадрами з відпочинку ділиться завжди. Цього разу Даша показала, як проводила час з близькими і колегами. Причому повеселилася співачка від душі.

У чорній сукні зі значними вирізами їй вдалося підкреслити свої форми з вигідного боку, не акцентуючи увагу на бюсті або талії. Причому зручна зачіска і не особливо яскравий макіяж навпаки зробили зовнішності Астаф'євої ще більш виразною. У компанії подруги Даша встигла показати також своє вбрання з різних сторін.

Також в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона позувала на простирадлах, одягнена в красиву чорну ночнушку.

"Не перестану приховувати своє захоплення. Комбінувати і створювати завдяки улюбленим наборам-тепер моя нова пристрасть) Врединки-естети, яким небайдуже де і з ким спати, мене зрозуміють! Не Дякуйте)", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Астаф'єва засвітила достоїнства фігури в мереживах з сіткою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва піднялася високо в повітря, зачарувавши екстремальним вчинком:"це перемога".

Також Politeka писала, що Астаф'єва підкорила стильним чином: фото.