Відомий боксер Олександр Усик здивував новим фото в соцмережі, показавши свій відпочинок

Як повідомляє Politeka.net, відомий український боксер-чемпіон Олександр Усик часто радує своїх фанатів яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу спортсмен здивував новим фото, на якому показав свій пляжний відпочинок.

На новій фотографії Олександр зображений на пляжі, схоже, він бере участь в якійсь грі, тупцюючи і стрибаючи в білому піску. Перед камерою боксер з'явився в яскравих зелених шортах і цікавому головному уборі, так що всі можуть розглянути його рельєфне тіло.

У підписі до знімка Усик написав: "Відпочинок на пляжі". А фанати тут же почали коментувати кадр: "Тільки перемога", "Чекаємо перемогу над Джошуа, легенда", "Покажи клас", "Стара школа", "Олександр, Росія топить за тебе! Тільки перемоги!", "Анатолій Миколайович на задньому фоні", "Саня набрав", "Пляжний волейбол? Круто, а де м'яч?", "Саша найкращий!".

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