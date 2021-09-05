Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала вечірні "муки" свого сина Платона

Як відомо, Мішина поодинці виховує 9-річного сина Платона. Актриса не любить говорити про його батька, проте підкреслює, що зараз цього чоловіка немає в їх з сином життя. Сама ж знаменитість намагається приділяти хлопчикові якомога більше уваги, і часто показує його в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, цього разу Мішина показала, як проводить з сином вечір після довгого дня.

"Нарешті ми вдома з моїм любименьким хлопчиськом", - вимовляє Мішина, лежачи на ліжку з сином, а потім зворушливо цілує його в щоку.

Хлопчик каже, що любить маму, а та відповідає йому тим же. Однак після обміну милими фразами Ксенія вирішує трохи «познущатися» над хлопчиком.

"Завтра в школу! Спаточки. Книжечку почитаємо ще!", - зі сміхом вимовляє Мішина, поки її син несамовито кричить: "Ні", і намагається вирватися з обіймів матері.

"Ось такі от справи, друзі, але ми регулярно це виконуємо всі. Платоша, підемо книжечку читати", - продовжує дражнити сина актриса.

На це Платон відповідає категоричною відмовою.

Пізніше хлопчик зізнався, що зараз читає «Гаррі Поттера». Його мати явно залишилася задоволена цією відповіддю.

Нагадаємо, Мішина на тлі чуток про примирення з Еллертом засвітила красиве кільце.

Як повідомляла Politeka, Еллерт "під градусом" Підігрів чутки про примирення з Мішиною.

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина розповіла про свої почуття на шоу "Україна має талант".