Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук вразила вибором вбрання
Цього року одну з ведучих популярного проекту, Тіну Кароль, вирішили замінити, передає Politeka.net. Тепер програму разом з Юрієм Горбуновим веде Іванна Онуфрійчук, яка починала свою кар'єру в якості моделі, а потім вже стала ведучою декількох програм.
Відомо, що Онуфрійчук цього року вийшла заміж за казахського бізнесмена, який живе у Швейцарії.
П'ятого вересня пройшов прем'єрний показ п'ятого сезону шоу "Танці з зірками". Іванна Онуфрійчук з'явилася у фатиновій червоній сукні від Christian Dior з колекції осінь-зима 2021. Її волосся було зібране у високий хвіст, а доповнювали наряд срібні сережки.
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Цікаво, що в такому ж вбранні раніше з'являлася актриса з фільму "Зникла" Розамунд Пайк. У червоній сукні від Діор вона відвідала церемонію закриття 74-го Каннського кінофестивалю. Наряд зірка доповнила світлими туфлями з гострим носком.
Зазначимо, Іванна Онуфрійчук до заміни Тіни Кароль кілька разів ставала запрошеною ведучою на балконі шоу "Танці з зірками".
Також дівчина працювала в програмі про чоловіків "Без краватки".
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