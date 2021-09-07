Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук вразила вибором вбрання

Цього року одну з ведучих популярного проекту, Тіну Кароль, вирішили замінити, передає Politeka.net. Тепер програму разом з Юрієм Горбуновим веде Іванна Онуфрійчук, яка починала свою кар'єру в якості моделі, а потім вже стала ведучою декількох програм.

Відомо, що Онуфрійчук цього року вийшла заміж за казахського бізнесмена, який живе у Швейцарії.

П'ятого вересня пройшов прем'єрний показ п'ятого сезону шоу "Танці з зірками". Іванна Онуфрійчук з'явилася у фатиновій червоній сукні від Christian Dior з колекції осінь-зима 2021. Її волосся було зібране у високий хвіст, а доповнювали наряд срібні сережки.

Цікаво, що в такому ж вбранні раніше з'являлася актриса з фільму "Зникла" Розамунд Пайк. У червоній сукні від Діор вона відвідала церемонію закриття 74-го Каннського кінофестивалю. Наряд зірка доповнила світлими туфлями з гострим носком.

Зазначимо, Іванна Онуфрійчук до заміни Тіни Кароль кілька разів ставала запрошеною ведучою на балконі шоу "Танці з зірками".

Також дівчина працювала в програмі про чоловіків "Без краватки".

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