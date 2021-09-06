Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука перенесла операцію

Про це сама Христина Гірник розповіла на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Вранці 6 вересня дружина Остапчука, який зараз веде шоу "Співають всі", написала у своїх сторіз про те, що її чекає складний і важливий день. При цьому вона не уточнила, про що йде мова, пообіцявши, що розповість пізніше.

"А поки просто тримайте за мене кулачки", - написала Гірник.

Пізніше вона показала вже фото з лікарняного ліжка. Як з'ясувалося, за цей час Христина перенесла операцію.

"Друзі, я прокинулася. Спасибі тобі, Господь. Дякую кожному з вас! У мене була запланована операція. Все пройшло добре, спасибі Богу і моїм найкращим лікарям!", - написала Гірник.

На кадрах можна побачити, як вона лежить в ліжку і відходить після перенесеного хірургічного втручання.

"Все пройшло чудово! Це моя перша операція в житті! Звичайно хвилювання були, але я так вдячна небесам!..Цього разу я переживала за наркоз, тим більше як почула, що з трубкою в горлі. А потім зрозуміла, що навпаки і довірилася повністю! І ось лежу відходжу від усього, чекаю тиск як впаде і поїду додому", - поділилася своїми емоціями дружина Остапчука.

Вона не стала розкривати, з чим була пов'язана її операція.

Нагадаємо, дружина ведучого "Співають всі" Остапчука пофасоніла в модному вбранні.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Співають всі" Остапчука розповіла про проблеми зі здоров'ям і звернулася за допомогою.

Також Politeka писала, що ведучий "Співають всі" Остапчук похвалився новим "членом" сім'ї.