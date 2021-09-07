У ніч на вівторок, 7 вересня, зупинилося серце художника-постановника і дизайнера Бориса Краснова
60-річний улюблений сценограф Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова помер в одній з клінік Москви, де перебував після важкого інсульту, пише МК. У Бориса Аркадійовича був уражений мозок, останнім часом він був прикутий до ліжка через повний параліч.
Перший інсульт у Краснова був десять років тому в 2011 році. Тоді лікарі не давали йому шансів. Однак європейська медицина і підтримка близьких створили диво. Декоратор не тільки відновився, навіть міг уже вставати з інвалідного крісла і пересуватися за допомогою тростини.
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Але потім, навесні цього року, стався повторний удар, після якого віднялася друга половина тіла. Краснов впав у кому, прогнози лікарів були вкрай песимістичні.
Зазначимо, Борис Аркадійович був постановником "Різдвяних зустрічей" з Аллою Пугачовою, інших численних шоу. У 2000 році був призначений художником-постановником Кремлівського палацу. Серйозно його здоров'я було підірвано після кримінальної справи - Краснова підозрювали в рейдерському захопленні фірми, що займалася організацією виставок.
Нагадаємо, лікарі борються за життя близької для Алли Пугачової і Кіркорова людини: "Віднялася друга половина тіла"
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