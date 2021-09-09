Оксана Муха, яка перемогла в "Голосі країни" в 2019-му, чесно розповіла про найскладніший період у своєму житті

40-річна співачка, яка отримала нагороду на "Голосі країни", будучи в команді Дана Балана, розповіла, з якими труднощами далося їй довгоочікуване материнство. Зараз її син Данило вже школяр, мамин помічник, але був час, коли Оксана поклала на ваги абсолютно все, аби виносити і народити дитину.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production. За словами співачки, вона відразу ж лягла на збереження, як тільки дізналася про вагітність.

"Дуже складний період. Не знаю причини, ніхто не може сказати. Одна жінка може і трьох, і чотирьох народити і бігати і працювати, а інша - ні завагітніти не може, ні виносити... Було складно, тому що не можна було ходити, треба було тільки лежати, щоденні процедури... це неприємно... Лежала вісім місяців", - поділилася Оксана.

Це була друга її вагітність. Перша закінчилася викиднем.

"Перша була абсолютно невдалою. Тому такою важкою виявилася друга вагітність. Я знала, що я, щоб не сталося, буду просто лежати, все інше - не мало значення, навіть те, що "горів" випуск альбому і багато було вкладено в роботу. Це все відклалося на потім, - розговорилася артистка. - Я рада, що це сталося, що "відлежалася" і у мене прекрасна дитина".

Батько хлопчика чоловік на ім'я Богдан підтримував Оксану під час її перебування в лікарні всі вісім місяців. Але пізніше сім'я все ж розпалася. Вони не разом вже більше семи років.

Зараз Оксана Муха живе разом із сином і домашнім улюбленцем, коргі, на прізвисько Тося у Львові, у власному новому двоповерховому будинку, про який давно мріяла і на який заробила власними силами.

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