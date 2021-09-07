Ведучий "Холостячки" і нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник показав закулісся зйомок

Як пише Politeka.net, в Instagram у Решетника, який сьогодні є ведучим найбільш рейтингових і популярних шоу на українському телебаченні, з'явилися кадри з гримерки. На сторіс засвітилася його колега, відома телеведуча Надія Матвєєва, з якою Решетник працює на одному каналі.

Зірки здивували поведінкою за лаштунками. На першій сторіс Матвєєва танцювала, а Решетник запалював разом з нею. На другому відео вони влаштували дивні розваги, по черзі сідаючи на стілець.

Відзначимо, що Решетник був одягнений в строгий костюм, під який надів теплий светр. Як пояснив телеведучий, прийшов час утеплятися, щоб не захворіти і не втратити голос.

"Голос-це наша душа", - заявив телеведучий, закликавши українців утеплятися.

Зазначимо, що 37-річний Решетник починав свою кар'єру як диктор і бренд-голос одного з відомих телеканалів. Саме тому чоловік так серйозно ставиться до свого здоров'я.

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