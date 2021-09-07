Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як яскраво пройшов її вечірній виступ

Популярна виконавиця показує в Instagram багато особистих кадрів, розповідає про життя з гумором і дивує кадрами з виступів. Цього разу Даша показала, як проходив її нічний концерт.

Разом з підтанцьовкою співачка запалила на сцені у вельми «хижому» образі. Чорний костюм з безліччю бус з бахромою ідеально підкреслив її форми, а відкрита зона декольте надала поряд більш пікантний вигляд.

Даша також показала кадри, зроблені в перервах між виступами і продемонструвала свій образ у всій красі з різних ракурсів. Причому в компанії своїх молодих колег Астаф'єва виглядала ще ефектніше звичайного. До слова, довгий час зірка не виступала і пробувала себе більше, як діджей.

Раніше Даша вирішила відверто зізнатися шанувальникам, що по життю вона досить нерішуча людина і навіть так вона зібралася з силами і нещодавно стрибнула з парашутом.

"Вчися довіряти мріям. Не дозволяй страхам забирати можливість стати краще. Перемогти себе - під силу тим, хто себе втратив. 3700 метрів-позамежна була висота. А з неба видно: пляж, розміром з наперсток... і такі ж проблеми і печалі, коли дивишся звідти на них. І ніжками торкнувшись землі, побіжу вже зовсім інша я", - поділилася враженнями Астаф'єва.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.