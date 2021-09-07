Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан розповіла, як зміцнює стосунки з коханим

Як пише Politeka.net, в Instagram Анна опублікувала спільне фото з "Холостяком" Михайлом Заливако, зроблене на вершині гори в Карпатах.

"Як ковток свіжого повітря. Гори мають містичну силу - тут все відчувається по-іншому. Вони кидають тобі виклик і коли ви разом його пліч-о-пліч проходите - це зближує вас і пропускає нову іскру в ваших відносинах. Двоє, що сидять на вершині, а не впали туди з неба, позаду довгий шлях, де стихія готує перешкоди, які перевіряють силу і наполегливість кожного", - зазначила Ганна, додавши, що, на її думку, адреналін породжує почуття і дозволяє їм розгорітися новими фарбами.

У коментарях парочці залишили кілька теплих відгуків.

"Ви такі красиві", "Ань, ну викладайте ту спільну фотосесію для журналу. Фотки просто нереальні", - пишуть люди.

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