Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як веселиться на знімальному майданчику

Популярний український гуморист відомий не тільки завдяки своїм жартам у "Вечірньому Кварталі". Ткач також запам'ятався багатьом українцям завдяки своїм ролям у ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". А судячи з нових кадрів в його Instagram, зараз артист зайнятий на зйомках нового фільму.

Як пише Politeka.net, Ткач вирішив показати шанувальникам, як проводить час на знімальному майданчику. У новому відео можна побачити, як актор сидить в машині і розважає себе підручними засобами.

Спочатку Ткач вирішив "пограти" на важелі машини, а потім показав камеру, яка знаходилася прямо за вікном.

"Гляньте, яка камера...а тут прикольний інструмент", - похвалився артист.

При цьому його обличчя і одяг були забруднені різнокольоровими фарбами.

"Як вам такий інтерактивний знімальний майданчик?", - поцікавився Ткач у підписі до відео.

Його шанувальники тут же почали коментувати кадри.

"Юрчик рулить", "Отето круть)) Кума нема тільки", "Оце камуфляж", "Юрець ти молодчина, так тримати, красунчик", - пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Ткач застав дружину в ліжку не одну.

Як повідомляла Politeka, Квартал 95 розсекретив нового ведучого "Розсміши коміка", і це не Ласточкін.

Також Politeka писала, що Євген Кошовий і Юрій Ткач зазнали фіаско на сцені Квартал 95.