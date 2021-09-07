Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як веселиться на знімальному майданчику
Популярний український гуморист відомий не тільки завдяки своїм жартам у "Вечірньому Кварталі". Ткач також запам'ятався багатьом українцям завдяки своїм ролям у ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". А судячи з нових кадрів в його Instagram, зараз артист зайнятий на зйомках нового фільму.
Як пише Politeka.net, Ткач вирішив показати шанувальникам, як проводить час на знімальному майданчику. У новому відео можна побачити, як актор сидить в машині і розважає себе підручними засобами.
Спочатку Ткач вирішив "пограти" на важелі машини, а потім показав камеру, яка знаходилася прямо за вікном.
"Гляньте, яка камера...а тут прикольний інструмент", - похвалився артист.
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При цьому його обличчя і одяг були забруднені різнокольоровими фарбами.
"Як вам такий інтерактивний знімальний майданчик?", - поцікавився Ткач у підписі до відео.
Його шанувальники тут же почали коментувати кадри.
"Юрчик рулить", "Отето круть)) Кума нема тільки", "Оце камуфляж", "Юрець ти молодчина, так тримати, красунчик", - пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Ткач застав дружину в ліжку не одну.
Як повідомляла Politeka, Квартал 95 розсекретив нового ведучого "Розсміши коміка", і це не Ласточкін.
Також Politeka писала, що Євген Кошовий і Юрій Ткач зазнали фіаско на сцені Квартал 95.