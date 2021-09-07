"Коли ти себе почуваєш по-справжньому розслабленою?"

Фітнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська (Узєлкова) поділилася корисною порадою з жінками

Як пише Politeka.net, колишня дружина відомого боксера В'ячеслава Узелкова опублікувала в Instagram новий пост, в якому вирішила навчити жінок розслаблятися.

"Коли ти почуваєшся по-справжньому розслабленою жінкою в моменті? Коли дозволяєш собі бути вільною від забобонів. Коли ти щаслива в моменті, і не думаєш в ці секунди про турботи", - розповіла фітнес-тренер.

Вона підкреслила, що іноді кожній жінці час від часу варто занурюватися в сьогодення, забуваючи про клопоти.

"Іноді необхідно затриматися в моменті, щоб зробити ривок на зустріч до нового і незвіданого", - написала Марина.

Такий мотиваційний пост Боржемська супроводила новим фото. На ньому красуня позувала в легкому романтичному образі. На ній було просте світло-блакитне плаття з легкої тканини. Волосся Марина залишила розпущеним, а вітер надав її зачісці легкої недбалості.

Передплатники Боржемської тут же відреагували на її пост.

«Моє натхнення!», «Прекрасна», «Ви шикарна», «Неймовірна жінка», «Фея», «Захоплююся Вами», «Шикарне фото», «шалено красива сильна духом і розумна захоплююся Вами», «Ось на цьому фото ти жіночна», - пишуть люди.

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