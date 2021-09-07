Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, що відбувалося за кадрами першого ефіру нового сезону "Танців з зірками"
Як відомо, Олександра стала однією з учасниць популярного танцювального проекту. Разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим виконавиця буде боротися за перше місце з іншими зірками і танцюристами.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Зарицька опублікувала відео, в якому показала, що відбувалося на знімальному майданчику і під час репетицій.
На кадрах можна побачити, як Олександра і її партнер розучують рухи, готуються до зйомок, а потім демонструють свою пристрасть на паркеті. У перервах між цим Зарицька встигла поспілкуватися з іншими членами знімальної групи і розважитися з Максом Барських, який був одним з ведучих.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Обірвалося життя знаменитої радянської співачки: "Вірус не вибирає, кого вразити"
Серце юного українця зупинилося прямо на уроці, що з дитиною зараз: "Це страшно"
Переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток..."
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
"Танець. Перший ефір. A point of view. Кожен крок. Кожен погляд. Кожен подих. Кожен дотик. Кожен момент", - підписала кадри Зарицька.
Під її постом відзначилася актриса Інна Білокінь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки.
"Любунькаю сильно!",- написала вона.
Шанувальники Зарицької також не змогли пройти повз відео.
"Який партнер. Ви вогонь", "ти супер Саша захоплююся тобою!", "Гаряче", "Супер, пристрасно, ефектно", "дуже круто, прям в душу... Дуже приємно дивитися...",- пишуть люди.
Нагадаємо, солістка KAZKA розповіла, що відчуває до свого партнера по "Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька дала жару в першому ефірі "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька засвітилася зі струнким красенем з "Танців з зірками".