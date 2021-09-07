Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, що відбувалося за кадрами першого ефіру нового сезону "Танців з зірками"

Як відомо, Олександра стала однією з учасниць популярного танцювального проекту. Разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим виконавиця буде боротися за перше місце з іншими зірками і танцюристами.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Зарицька опублікувала відео, в якому показала, що відбувалося на знімальному майданчику і під час репетицій.

На кадрах можна побачити, як Олександра і її партнер розучують рухи, готуються до зйомок, а потім демонструють свою пристрасть на паркеті. У перервах між цим Зарицька встигла поспілкуватися з іншими членами знімальної групи і розважитися з Максом Барських, який був одним з ведучих.

"Танець. Перший ефір. A point of view. Кожен крок. Кожен погляд. Кожен подих. Кожен дотик. Кожен момент", - підписала кадри Зарицька.

Під її постом відзначилася актриса Інна Білокінь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки.

"Любунькаю сильно!",- написала вона.

Шанувальники Зарицької також не змогли пройти повз відео.

"Який партнер. Ви вогонь", "ти супер Саша захоплююся тобою!", "Гаряче", "Супер, пристрасно, ефектно", "дуже круто, прям в душу... Дуже приємно дивитися...",- пишуть люди.

Нагадаємо, солістка KAZKA розповіла, що відчуває до свого партнера по "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька дала жару в першому ефірі "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька засвітилася зі струнким красенем з "Танців з зірками".