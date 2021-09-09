Один з фаворитів Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів про травмуючий випадок під час відпочинку

Під час відпочинку з Олексієм трапилася неприємна історія, яка змусила його понервувати через власну необережність. Як виявилося, чоловік травмувався під час плавання.

Тепер Тригубенко закликає плавати тільки в ластах через свою історію на відпочинку в Греції:

«Що стосовно плавання і пірнання в ластах, то трапилася така історія. Коли ти пливеш з ластами, то ти пливеш же набагато швидше і тобі легше плисти, а я коли пірнув під воду, то якось оцінив ситуацію: "та що там плисти?" і подумав нормально буде, допливу.

Але коли почав пірнати і вже плив під водою, я зрозумів, що переоцінив все-таки свої здібності, трошки стало страшнувато. А другий раз я ще раз це повторив, але в другій руці тримав камеру. І до чого це призвело? У мене подряпана рука, подряпана нога, спина об каміння. Це було дуже небезпечно і стрьомно, тому що мені здавалося, що я майже виходжу, а в підсумку я ще впирався в стіну і я від неї відштовхувався для того, щоб все-такі виринути, така собі історія» - висловився Олексій.

Також раніше чоловік заявив, що у нього тривожний стан, депресивний стан і апатія, що раніше в його характері не спостерігалося.

Олексій поскаржився, що настрій взагалі не подобається, тому що виникла якась незрозуміла тривожність. Тепер Олексій повідав, що вже два дні як вийшов на роботу, і приїжджаючи о 19:00 відразу засинає. "Тільки приходжу додому і на диванчику дуже швидко засинаю", - сказав Олексій.

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