Внучка Софії Ротару Соня засвітила кадри з розкішного особняка в Кончі Заспі

Як повідомляє Politeka.net, юна внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, в цього разу в сторіс дівчина показала кадр, який зробила, стоячи всередині їх розкішного сімейного особняка під Києвом.

На фотографії Соня позує в стильному вбранні з короткою спідницею, яка оголила стрункі ніжки. Поруч на повідку стоїть чарівний білий песик-улюбленець всієї родини. Соня в сторіс також поділилася своїми планами на день-зйомка, студія, ланч і лекція. Крім того, дівчина, відповідаючи на питання передплатників, розповіла, що зараз вона на дистанційному навчанні.

Що стосується особняка, то виглядає він дійсно дуже красиво і дорого, втім, за деякими даними, його вартість становить не менше мільйона доларів, так що інакше бути не може. На кадрі, який показала Соня, можна побачити, простору світлу кімнату з цікавою обробкою стіни, з дорогими меблями і колоною посередині.

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