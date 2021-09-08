Нова ведуча шоу" Танці з зірками " Іванна Онуфрійчук похвалилася розкішним подарунком від чоловіка

Несподіваною і вельми резонансною новиною для шанувальників танцювального шоу став той факт, що в цьому році продюсери проекту вирішили повністю оновити склад хореографів, набравши свіжі обличчя. Причому незмінну ведучу проекту замінила нова красуня.

Замість співачки Тіни Кароль, з року в рік з'являється на різних шоу, телеведучою стала Іванна Онуфрійчук. Про українську телеведучу Іванні Онуфрійчук багато дізналися після новини про те, що вона вийшла заміж за казахського бізнесмена-мільйонера на ім'я Алмаз. Красиві фотографії з їхнього весілля на Мальдівах викликали чималий ажіотаж.

Зараз, після прем'єри першого ефіру оновлених "танців", чоловік телеведучої вирішив зворушливо її привітати і буквально завалив спальню надувними кульками, рожевими трояндами у величезному букеті і побажаннями.

Сама Іванна поспішила показати, як її балує чоловік після прем'єри випуску.

Тим часом користувачі з ентузіазмом обговорюють появу Онуфрійчук і несподіваний відхід Кароль. Фанати співачки обурилися станом справ. З чуток, Тіна, нібито образилася на продюсерів за те, що в минулому сезоні перемогу віддали Санті Дімопулос, а не її подрузі Юлі Саніній, яка опинилася в підсумку на другому місці.

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