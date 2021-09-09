Нова ведуча шоу" Танці з зірками " Іванна Онуфрійчук вирушила після зйомок до чоловіка

У першому ефірі чергового сезону танцювального шоу стало відомо, що заміною Тіни Кароль в ролі телеведучої буде Іванна Онуфрійчук. Дівчина раніше починала свою кар'єру в якості моделі, а потім вже стала ведучою декількох програм і продовжує працювати нею донині.

Зараз про Іванну заговорили досить активно, адже вона буде замість Тіни Кароль, відхід якої з шоу так толком і не пояснили творці шоу. Іванна ж стала обговорюваною після того, як в цьому році вийшла заміж за казахського бізнесмена, який живе у Швейцарії.

До нього на побачення після зйомок першого ефіру і вирушила Онуфрійчук. Її чоловік-мільйонер дуже зайнятий і їм доводиться жити на дві країни, адже кар'єру дівчина будує в Україні, а її чоловік працює у Швейцарії.

"Мій чоловік не медійна людина і трохи некомфортно себе почуває під прицілом камер і софітів. Проте Алмаз дуже поважає мою роботу і розуміє, що публічність - невід'ємна її частина» - раніше розповіла дівчина.

Нагадаємо, що Горбунов оголосив імена всіх хореографів, які братимуть участь у "Танцях з зірками".

Ще Politeka писала, що Тіни Кароль вперше не буде на" Танцях з зірками", хто її замінить.

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