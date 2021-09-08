Відомий музикант Ігор Ніколаєв вклав у Мережу рідкісне фото з молодим Володимиром Пресняковим

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський виконавець і музикант Ігор Ніколаєв, який є колишнім чоловіком співачки Наташі Корольової, здивував шанувальників незвичайним фото у своєму Instagram. Виявилося, що артист перебирав старі альбоми і знайшов незвичайне чорно-біле фото, яке вирішив показати фанатам.

На фотографії, яку опублікував Миколаїв його можна побачити в компанії колишнього зятя Алли Пугачової Володимира Преснякова. Як видно, хлопці ще зовсім молоді і вельми стильні. У обох густі шевелюри на голові, в дусі часу, а Ігор ще й з пишними вусами. Виглядають вони просто приголомшливо, такими молодими їх мало хто пам'ятає.

У підписі до фото Миколаїв написав: "Молодість!.. Заїхав до старшої доньки в гості, погортав старі фотоальбоми... Там багато цікавого! Буду періодично викладати". Шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи хлопців компліментами, багато хто згадав і свою молодість.

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