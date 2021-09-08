Популярна українська співачка, актриса і телеведуча Надія Мейхер постала в сміливому образі

Відома співачка починала свою кар'єру на початку 2000-х, передає Politeka.net. Зірка увійшла до першого складу групи "ВІА Гри". З того часу артистка покидала колектив, поверталася, а пізніше вирішила все ж присвятити себе сольній кар'єрі.

Зараз українська зірка гастролює містами зі своєю концертною програмою, а також не забуває вести Instagram.

На новому знімку Мейхер підкорила сміливим образом в боді тілесного кольору і босоніжках. Красуня сфотографувалася лежачи на траві. При цьому вона засвітила цікаву деталь - велике татуювання на стегні.

"Прованс...",- написала зірка.

За дві години публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Ну так, схоже на фото з місця злочину )", "шикарна😍", "хороша дівчина на дорозі не валяється", " Надія... Ви бомбічна леді💪 🔥 🔥 🔥"," ну чого, всяко буває", " хороша мамуля🔥", "цікаве тату)", "божевільна❤️"," богиня родючості", " Надюш не холодно ?))) ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на сторінку Надії Мейхер підписані 363 тисячі користувачів мережі. Зірка часто хвалиться своїми успіхами і ділиться відео, в яких хвалиться талантом.

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