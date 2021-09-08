Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, вирішила спробувати себе в ролі телеведучої

Олександра Зарицька з ранніх років займається музикою, повідомляє Politeka.net. Свою першу популярність зірка отримала після участі в шоу «Голос країни» і «Х-фактор».

Однак артистка постійно розвивається, і пробує себе в різних шоу і програмах. Так, Зарицьку запросили на заміну Каті Осадчій в її програмі "Світське життя".

Співачка взяла коментарі у Катерини Павленко з групи "Go_A", співачки Ольги Горбачової й спортсменки Дар'ї Білодід.

Для запису програми артистка вибрала зелений костюм і чорний берет.

"Зоряну естафету світських репортерів цього тижня підхоплює солістка групи KAZKA😉 разом з Олександрою ми відвідали фестиваль художніх народних промислів "Етніка"💙 💛", - йдеться в пості.

За три години пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів:

"Що відбувається з колись популярною Ольгою Горбачовою, вона що в якусь віру вдарилася...?️ ️ 🤔 🤪 ", "Отже не маленька "девочка"- казка 😂 ці штани ( Модні зрозуміло), ноги як у слона🐘 . Та ще й чорні Трактори-копита стирчать. Ну красива ж, ну одягни на ноги, якісь легкі, жіночні туфлі, сліпони, кеди...".

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