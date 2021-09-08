Українська співачка MARUV вразила кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, виконавиця в червоному халатику показала, як насолоджується відпочинком в Монако.

«На цьому тижні будуть нестися відпускні фоточки. Розповім вам трошки про Монако. Це місто одне з моїх найулюбленіших місць на планеті, закохалася я в нього з першого погляду", - підписала фото співачка.

Вона зазначила, що їй подобається архітектура Монако, а також люди, які там живуть і відпочивають. За словами співачки, життя на цьому курорті розмірене і багате. Анна побажала всім шанувальникам одного разу побувати в Монако і відчути цей настрій.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Анькааа, класного відпочинку вам! Рада за вас", "Ну що за богиня", "Ай краса", "Яка ж ти шикарна", "Тільки ніжкою поведе, відразу "шурхіт" наведе! Ганнуся красуня, розумниця, кокетка!", "Нова Королева Монако. Прошу любити і жалувати", - пишуть користувачі Мережі.

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