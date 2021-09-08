Які стосунки у продюсера з командою Кароль

Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк прокоментував ситуацію з уходом з проекту Тіни Кароль

Як передає Politeka.net, в Instagram чоловік відповів на запитання глядачів з приводу танцювального шоу, прем'єра якого відбулася 5 вересня. Деякі з них стосувалися співачки Тіни Кароль, яку цього року замінили на Іванну Онуфрійчук.

"Тіна більше ведучою не буде?",- поцікавилися у Завадюка.

"Ми в хороших відносинах з Тіною Кароль і її командою. І обов'язково ще попрацюємо в інших проектах. А в "Танцях з зірками" цього року багато нових облич, які ви чекали", - відповів продюсер.

Також Завадюк розповів, чому в першому ефірі шоу не згадали про колишнього суддю проекту Григорія Чапкіса, який помер цього року. За словами продюсера, Григорію Миколайовичу буде присвячений окремий ефір, який буде натхненний його талантом. Більш того, за словами Завадюка, весь сезон шоу присвячений цьому легендарному танцюристу.

Нагадаємо, що Тіна Кароль зганьбилася на весіллі, що сталося: "коли три місяці...".

А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль показала, чим займається після уходу з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль показала, як виглядати ефектно в будь-якому вбранні.