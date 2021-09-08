Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка є племінницею Софії Ротару, вразила яскравою фотосесією

Як передає Politeka.net, в Instagram 30-річна співачка опублікувала фото, на якому позувала в одному боді і білих кросівках. Соня присіла на носочках кросівок, прийнявши дуже незвичайну позу. Її ноги в цей момент напружилися, в результаті чого шанувальники змогли насолодитися видом струнких підкачаних ніжок артистки. Родзинки образу додала зачіска зірки.

"Єдині наші обмеження - ті, що живуть в нашому розумі", - підписала фото зірка.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Красуня наша", "Вау", "Це прям дуже красиво", "Шикарна. Крашиха. Я закохалася. Вай", гордість батьків", "нічого собі", "Кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Соня Кей – дочка Лідії Ротару. Дівчина росла в легендарній родині, тому її майбутнє багато в чому було вирішено. Зараз красуня займається сольною кар'єрою, випускаючи кліпи і нові пісні. Нещодавно Соня Кей вийшла заміж.

Нагадаємо, що Соня Кей зважилася на зміну іміджу, не впізнати: "Нова я".

А ще Politeka повідомляла, що Соня Кей оригінально прикрасила обличчя:"які блискучі".

Також Politeka писала, що Соня Кей з новою зачіскою вразила виглядом:"Вай, королева краси".