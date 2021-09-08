Українська співачка Настя Каменських дала незабутній концерт, вразивши запальними танцями

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилися ексклюзивні кадри з її виступу. На відео потрапили найяскравіші моменти з виступу артистки. Каменських була одягнена в топ і міні-шортики, поверх яких красувалася напівпрозора сітка. Також костюм був доповнений шкіряною вставкою.

"Цієї ночі! Дякую @rixossungate за це відео і за вашу приголомшливу енергію!",- підписала відео зірка.

У коментарях ефектній брюнетці залишили масу приємних слів.

"Шикарна жінка", "Одні й ті ж пісні, одні й ті ж костюми, нічого нового», «лялечка, а голос шикарний», «Крихітка», "Блискуче! Мої теж так люблять деякі", "Спасибі мила, добра. Удачі. Лялечка! Такий концерт", "Які гарні костюми!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що шоу Каменських завжди відрізняються особливим драйвом, адже артистка дуже багато танцює.

Нагадаємо, що Настя Каменських засвітила особистий момент з Потапом, кадри:"заздрю".

А ще Politeka повідомляла, що концерт Каменських ледь не зірвали, знадобилася медична допомога:"є свій лікар".

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