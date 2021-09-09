Українська співачка Ольга Полякова стала запрошеною суддею на новому масштабному шоу "Співають всі!"

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з Instagram шоу, де опублікували анонс нового випуску.

"Оля Полякова приєднається до сотні експертів "Співають всі!". "Я з власного досвіду знаю, що таке артистичні невдачі, коли ти береш участь у десятках конкурсів і нічого не отримуєш", - процитували Полякову автори аккаунта.

Полякова також зазначила, що не зможе строго судити артистів, оскільки свого часу вона сама довго і безуспішно намагалася потрапити в український шоу-бізнес.

У коментарях глядачі залишили масу відгуків.

"Вона класна", «з Олею точно буде весело», «яка розумниця», "буду дивитися", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, шоу "Співають всі!" вперше в Україні зібрало в одному знімальному павільйоні 100 зірок. Українські знаменитості всі разом оцінюють талановитих вокалістів.

Нагадаємо, що Полякова розповіла про свій заробіток перед нічним корпортативом:"працівниця року".

А ще Politeka повідомляла, що Полякова розкрила гірку правду про невдачі на зйомках: "15 років битися в двері шоу-бізнесу...".

Також Politeka писала, що Полякова в рожевій сукні з латексу перетворилася на грайливого зайчика: фото.