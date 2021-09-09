Українська співачка Ольга Полякова стала запрошеною суддею на новому масштабному шоу "Співають всі!"
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з Instagram шоу, де опублікували анонс нового випуску.
"Оля Полякова приєднається до сотні експертів "Співають всі!". "Я з власного досвіду знаю, що таке артистичні невдачі, коли ти береш участь у десятках конкурсів і нічого не отримуєш", - процитували Полякову автори аккаунта.
Полякова також зазначила, що не зможе строго судити артистів, оскільки свого часу вона сама довго і безуспішно намагалася потрапити в український шоу-бізнес.
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У коментарях глядачі залишили масу відгуків.
"Вона класна", «з Олею точно буде весело», «яка розумниця», "буду дивитися", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, шоу "Співають всі!" вперше в Україні зібрало в одному знімальному павільйоні 100 зірок. Українські знаменитості всі разом оцінюють талановитих вокалістів.
Нагадаємо, що Полякова розповіла про свій заробіток перед нічним корпортативом:"працівниця року".
А ще Politeka повідомляла, що Полякова розкрила гірку правду про невдачі на зйомках: "15 років битися в двері шоу-бізнесу...".
Також Politeka писала, що Полякова в рожевій сукні з латексу перетворилася на грайливого зайчика: фото.