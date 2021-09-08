Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює по Росії, поділилася планами на найближчий час

Як передає Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала кадри з літака. Артистка розкинулася в кріслі, явно насолоджуючись життям. Зірка зазначила, що найближчим часом у неї дуже багато концертів і справ.

"Перельоти не закінчуються. І мені це так подобається. Провела приголомшливих 5 днів у Лондоні, сходила на мюзикл HAMILTON, дала концерт, багато гуляла... Не встигла зробити жодного фото) насолоджувалася містом. У серпні було стільки поїздок, працювали як скажені. У вересні ти мене не зловиш зовсім. Де я зараз?",- звернулася Лобода до шанувальників.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Трудяжечка", "Хммм, безумовно там, де любов", "кохана", "Прекрасна, як ніколи", "Десь, де тепло. А взагалі, краще ви нам розкажіть", "Світлана, за вами не вгонишся, хоча ми намагаємося. Як ми сумуємо», "неймовірна красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода в боді влаштувала впевнене дефіле в гримерці:"Бейонсе, чи що".

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