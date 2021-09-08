Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма зворушив зізнанням

Як передає Politeka.net, в Instagram артист опублікував фото з дружиною, на якому сімейство радісно обіймалося.

"Пост про щастя. Років 10 тому я мріяв про бусік, саме такий, як на фото. І не тільки про нього… Ще про 4-х дітей і поїздки в Крим кожного літа.



Ну що ж, син поки що один(але час і плани на майбутнє є), Крим став занадто далеким, але наша морська подорож в самому розпалі😍



І поки кохана готує «Болоньєзе», я дивлюся на своїх батьків, малого і відчуваю любов і щастя. Намагаюся запам‘ятати ці секунди назавжди.



Я дуже багатий. В мене є Сім‘я", - поділився одкровенням Яма.

У коментарях його підтримали теплими словами.

"Дуже сильно написано! Останні рядки - до сліз!", "Хвилюючий пост", "Золоті слова! Здоров'я міцного вашим батькам!", "Молодці! Так, щастя в простих речах", "клас) дуже захотілося до батьків", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма дістав ганебну оцінку на "Танцях з зірками".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма не стримався, зачарований фотографією дружини з пляжу: "а вечеряти будемо?".

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як його оцінила завзята реготушка.