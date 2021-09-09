Українська співачка Ані Лорак поділилася спогадами про візит в Україну
Як передає Politeka.net, нещодавно артистка виступила в Одесі після тривалої перерви. В Instagram вона опублікувала ролик, присвячений цьому візиту.
"Бувають такі дивовижні зустрічі, які назавжди залишають слід у пам'яті. Такими були наші концерти в Одесі. Ви прилетіли з різних куточків України, щоб оточити мене своєю теплотою і любов'ю, подарувавши незабутні емоції. Ми пов'язані невидимою ниткою під назвою музика. Я щаслива жити і творити з вами в один час, мої особливі і нескінченно улюблені глядачі. До нових зустрічей", - звернулася до шанувальників співачка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Кароліна, Ви нереальна. Навіть я з Баку, відчула цю енергію, любов", "Це були неймовірні концерти, неймовірна енергетика, емоції і довгоочікувана зустріч з нашою DIVA. І тільки недавно відбулася ця щаслива мить, а ми вже сумуємо», «Була 17 серпня на концерті. Досі переглядаю всі-всі відео і дуже сильно сумую", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася з близьким другом в студії: "це настільки чудово".
А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак показала себе зблизька, вразивши розміром губ: "Діамант".
Також Politeka писала, що Ані Лорак відкрито пофліртувала з російським співаком на зйомках: "скільки між ними тепла".