Українцям показали чергового нового героя гучного шоу "Маска", другий сезон якого незабаром стартує

Як передає Politeka.net, в Instagram проекту з'явилося відео, на якому представили нову героїню шоу. На Кралі були шкіряні черевики на підборах і маска, що приховує обличчя. Особливу увагу привернули шкіряні рукавички і біле хутро.

"У другому сезоні гіпершоу МАСКА буде жарко! Вишукана Винова Краля приковує погляди і змушує розглядати навіть найдрібніші деталі її образу. Як думаєте, хто зі знаменитостей може ховатися в цьому костюмі?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях почалася справжня суперечка з приводу того, хто ховається під маскою.

"Марув можливо", "Я подумала, що це Круелла», «100% Альоша, її неправильний прикус складно не впізнати», «там чоловік», «Костюм для Полякової», «хто завгодно, але перша думка – Марув», «залипнути можна. Така краса!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що красуня в латексі і шубі вразила своїм епатажем на шоу «Маска»: "тільки Марув".

А ще Politeka повідомляла, що нова "Маска" зачарувала шикарним виглядом:"найдорожча за два сезони...".

Також Politeka писала, що нова героїня шоу "Маска" поплескала "копитами", здивувавши глядачів: "цікаво, хто це?".