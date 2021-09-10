Відома українська спортсменка Ольга Харлан зараз бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", а між репетиціями знаходить час і на відпочинок

Фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка стала олімпійською чемпіонкою в 2012 і 2016 роках, з'явилася на кухні відомого телеведучого, повідомляє Politeka.net.

Як виявилося, зірка прийшла в гості до телеведучого Сергія Притули і його дружини, Катерини.

Ведучий опублікував сторіс, на яких зображені милі посиденьки за столом.

Сергій Притула вказав на порожню тарілку з-під салату, який зробив сам.

"Якщо салат, де капуста, редиска, цибуля і огірок - то це я різав. Це зрозуміло, Оль?... Значить на "Танцях з зірками" розкажеш, що це я робив", - розповів ведучий.

А пізніше він навів камеру на інший стіл і на переможця шоу "Майстер Шеф" Євгена Клопотенка, який також прийшов у гості до відомого подружжя.

"Персик на грилі з сиром горгонзола, то тут - повернися... Хто ти людина, яка замість того, щоб їсти окремо сир і окремо персик?", - жартома Притула звернувся до Клопотенка, який зробив здивований вигляд.

"Я одного разу приходив до вас на телебачення в програму "Хто зверху?" (Притула - ведучий шоу - ред.) і ви сказали, що я можу за невеликі гроші на вас попрацювати. Для мене велика честь!",- жартома відповів Клопотенко, і в кінці обидва цокнулися келихами з шампанським.

"Ти ж знаєш, за кого голосувати на "Танцях з зірками", - сказав Притула, показуючи Харлан.

Нагадаємо, що чемпіонка і учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан похвалилася своєю гордістю

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