Співачка і актриса Дженніфер Лопес для прогулянки вибирає найбільш трендові спортивні костюми

Артистка намагається показувати тільки стильні образи і демонструє фігуру на публіці в основному в класичних нарядах. А ось на прогулянках і під час поїздок Лопес завжди можна помітити виключно в спортивних костюмах.

Справа в тому, що в повсякденному житті зірка віддає перевагу зручності, тому носить тільки спортивні костюми, поєднуючи їх з толстовками, топами або кофтами. Цього разу на фан-акаунті показали, як добре 52-річна знаменитість виглядає в чорному костюмі.

Топ і лосини підкреслили пишні форми знаменитості, а звичний акуратний макіяж додав барвистості, перетворюючи Дженніфер. Перед камерою сама Лопес не стала бентежитися, знаючи, що виглядає і так молодше своїх років.

При цьому частина користувачів Instagram відгукуються вельми заздрісно і глузливо з приводу стрункої фігури Дженніфер, звинувачуючи виконавицю в ліпосакції і розтратах.

Ось що написали користувачі:

«У мережі є й інші її реалістичні фото і фігура / шкіра зовсім інша, ніж постановочне фото для журналу; на фото дуже схоже на пластику)); звичайно! Вона з спорт залу не виходить 👏і не їсть різну х....нь; ліпосакція зробила свою справу в тому числі".

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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