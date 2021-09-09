Особистість учасниці в "скандальному" образі другого сезону шоу "Маска" заінтригувала українців. У мережі стали з'являтися перші версії того, хто із зірок ховається за маскою цієї героїні

З наближенням другого сезону популярного шоу "Маска" його творці все частіше діляться кадрами з новими героями в Instagram. Як пише Politeka.net, на цей раз вони показали в русі героїню, яка отримала ім'я "Скандал".

Цей незвичайний блискучий костюм з "багатоликою" маскою і величезною червоною стрілкою, що вказує вниз, заінтригував українців, адже в минулому сезоні на шоу "Маска" розгорівся самий що ні на є справжній скандал. Тоді одна із зіркових детективів проекту Оля Полякова в ефірі шоу безсторонньо висловилася про співачку Тіну Кароль, на що та відповіла, випустивши кліп на пісню "Скандал".

"Суперечлива Скандал відчуває себе справжньою зіркою. Вона обожнює спалахи фотокамер і завжди готова позувати. Є припущення, хто може ховатися в цьому незвичайному костюмі?",- написали творці "Маски".

Українці тут же почали ділитися своїми варіантами. При цьому частина людей вважає, що за маскою все ж ховається Кароль, а інша частина - що цього не може бути.

"Така мініатюрна, як Катерина Кухар, поки більше здогадок немає. Подивимося виступи, почуємо підказки, можливо, здогадаємося", "це точно не Тіна", "Христина Лебідь", "Сильно худа як для Тіни", "було б безглуздо, напевно, будь це Кароль", "швидше за все Тіна Кароль!", "Точно Каролька. І до ворожки ходити не треба. Фейс точно її", - пишуть люди.

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