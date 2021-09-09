Популярна українська співачка Злата Огневич продемонструвала теплі стосунки з відомим виконавцем Дзідзьо

Як пише Politeka.net, головна героїня нового сезону шоу "Холостячка " поділилася новими милими фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Злата позувала в обнімку з Дзідзьо (Михайло Хома). Як пояснила співачка, вони зустрілися на зйомках соціального проекту.

Судячи з фото, відносини між виконавцями досить теплі: Злата і Дзідзьо мило посміхалися і приобнімали один одного за плечі.

У підписі Огневич також зазначила, що музикант тепер теж холостяк. Варто відзначити, що раніше в цьому році Дзідзьо розлучився зі своєю дружиною, співачкою Slavia. При цьому виконавиця звинуватила колишнього чоловіка в недостатній підтримці та увазі до їхніх стосунків.

"Зустрілася з крутим холостяком. Щаслива творити з людьми, близькими по духу!", - написала Злата в підписі до знімків.

Її підписники тут же відреагували на пост.

"Мої дорогі разом", "дуже красиві", "йому б постригтися", "хороша парочка", "ви афігенні обидва! Спасибі що ви це робите", "Ну, одружуйтеся", - пишуть люди.

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