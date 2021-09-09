Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька спробувала себе в ролі моделі, пройшовшись по подіуму
Виконавиця розповіла про новий для себе досвід на сторінці своєї групи в Instagram. Про це пише Politeka.net. Зарицька розкрила, що взяла участь у модному показі українського бренду для Ukrainian Fashion Week.
За словами виконавиці, в показі звучала музика їх групи, а сама Зарицька виступила в якості моделі.
«Це було дуже магічно і одночасно важливо для мене... мене дуже надихає те, що зараз відбувається в модній і музичній індустріях України... Ну і чи варто вам говорити, як хвилююче мені було в ролі моделі? Проте далі ще більше. Тому залишайтеся з нами. Ох, цей рік це щось неймовірне!» ,- написала Зарицька.
Зірка додала, що бачить свою мету в тому, щоб просувати українське в усьому світі.
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На знімках її можна побачити на подіумі в чорно-білій сукні і розкішній червоній накидці.
Шанувальники виконавиці не змогли пройти повз цей пост.
«Саша найкраща», «неймовірна», «Люблю», - пишуть люди.
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