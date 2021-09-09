Популярна українська співачка Джамала розповіла про незвичайний для себе досвід зйомок у фільмі
Слідом за рішенням про участь у шоу «Танці з зірками» Джамала продовжує пробувати нові проекти. Зокрема, співачка взяла участь у зйомках фільму «Смак свободи», робота над яким ще триває. Як пише Politeka.net, про цей досвід зірка розповіла у своєму Instagram.
«Кожен раз, коли я потрапляю на кіномайданчик, Я не можу звикнути до цього Меджіку. Це зовсім інший світ! Дуже щасливий, що стала частиною «Смаку свободи». Спасибі всій команді. Вже чекаю і заздрю всім нам, адже зовсім скоро ми побачимо прем'єру в кіно», - написала співачка.
Вона поділилася серією фото, на яких показала себе і своїх колег на знімальному майданчику.
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Зокрема, співачку можна побачити в джинсах-кльош в оточенні безлічі мильних бульбашок.
Шанувальники артистки тут же почали коментувати публікацію.
«Чекаємо», «яка красуня", «різнокольорові бульбашки .... Вам так вони йдуть!», «І потім, бігом на репетиції, а то отримаєш від Кухар двійку», - пишуть люди.
Нагадаємо, Джамала з "Танців з зірками" в неоновій сукні розкрила особисті секрети краси.
Як повідомляла Politeka, Джамала з "Танців з зірками" показала свою старшу сестру-красуню.
Також Politeka писала, що Джамала в червоній сукні з розрізом засвітила схудлі форми до "Танці з зірками".