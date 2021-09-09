Нова ведуча популярного шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася приємними моментами зі свого першого ефіру в цій ролі

Як відомо, в новому сезоні популярного танцювального шоу Онуфрійчук замінила Тіну Кароль в ролі ведучої. Іванна починала кар'єру як модель, проте з часом стала вести передачі на телебаченні, і продовжує це робити донині.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук вирішила поділитися деякими моментами зі свого першого ефіру в якості постійної ведучої "Танців".

"Хочу залишити ці неймовірні моменти тут і ще раз подякувати кожному з вас за хороші слова, привітання, репости ... Я все бачу. Ваша підтримка - мої крила. До нової зустрічі вже в цю неділю! coming soon", - написала Іванна.

На фото і відео ведучу можна побачити на знімальному майданчику в її розкішній червоній сукні. На кадрах вона старанно виконує свої обов'язки ведучої, незважаючи на шум і крики навколо.

Шанувальники підтримали ведучу.

"Ви неймовірно красива, удачі вам", "просто неперевершена", "Чарівна", "неймовірно красива ведуча", - пишуть люди.

Нагадаємо, продюсер "Танців з зірками" Завадюк поставив крапку в суперечках з приводу відходу Тіни Кароль.

Як повідомляла Politeka, нова ведуча "Танців з зірками" показала, який сюрприз їй влаштував чоловік-мільйонер.

Також Politeka писала, що нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру.