Популярна українська ведуча і шоувумен Леся Нікітюк показала себе в новому зухвалому образі, а також поділилася кадрами приготувань до зйомок
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Леся знімалася для нової фотосесії і вирішила показати фанатам кадри, які сподобалися їй найбільше.
Ведуча приміряла незвичайний наряд у вигляді неоново-помаранчевої сукні-сорочки, яку вона кокетливо приспустила з одного плеча, а також чорної майки з вирізом, підодягненою під нього.
Окремо Леся вирішила продемонструвати свою укладку з ефектом вологого волосся.
"Помили голову, злегка поклали волосся ... така ось зачіска у нас вийшла. Типу "вологий голубець", - вимовляє ведуча на камеру, демонструючи ту саму зачіску.
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Шанувальники Лесі не змогли пройти повз її пост.
"Тобі йде такий стиль, ідеально!", "Чекаємо в головній ролі на шоу "Холостячка", "на голові гніздо!", "ну богиня ж!", "Думаю лисячий хвіст буде краще!", "І зачіска на лимончик", "крутий образ. Вам дуже личить!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Нікітюк похвалилася новим обличчям після "пластичної операції", як вона тепер виглядає.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк у напівпрозорій білизні засвітила ідеальну фігуру.
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