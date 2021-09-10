Популярна українська ведуча і шоувумен Леся Нікітюк показала себе в новому зухвалому образі, а також поділилася кадрами приготувань до зйомок

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Леся знімалася для нової фотосесії і вирішила показати фанатам кадри, які сподобалися їй найбільше.

Ведуча приміряла незвичайний наряд у вигляді неоново-помаранчевої сукні-сорочки, яку вона кокетливо приспустила з одного плеча, а також чорної майки з вирізом, підодягненою під нього.

Окремо Леся вирішила продемонструвати свою укладку з ефектом вологого волосся.

"Помили голову, злегка поклали волосся ... така ось зачіска у нас вийшла. Типу "вологий голубець", - вимовляє ведуча на камеру, демонструючи ту саму зачіску.

Шанувальники Лесі не змогли пройти повз її пост.

"Тобі йде такий стиль, ідеально!", "Чекаємо в головній ролі на шоу "Холостячка", "на голові гніздо!", "ну богиня ж!", "Думаю лисячий хвіст буде краще!", "І зачіска на лимончик", "крутий образ. Вам дуже личить!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк похвалилася новим обличчям після "пластичної операції", як вона тепер виглядає.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк у напівпрозорій білизні засвітила ідеальну фігуру.

Також Politeka писала, що Нікітюк пішла на кардинальні зміни в зовнішності, фото.