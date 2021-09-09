Зірка 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако дав корисну пораду для людей у стосунках, а також несподівано висловився про свій роман з Ганною Богдан

Як відомо, після фіналу "Холостяка" Заливако продовжив будувати стосунки з переможницею шоу Ганною Богдан. Зараз пара живе разом і багато подорожує. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Заливако поділився порадою, яка допоможе зміцнити будь-які стосунки.

"Більше обіймайтеся, моя вам порада! Ну тому що це п*пец як прикольно. Так, і запевняю, буде час, коли ви такі "б**ха, треба було обійняти, а не сидіти дутися" завжди через обіймання. Але ця тема працює в конфліктах тільки у відносинах, на вулиці можна ляща відхопити", - з гумором написав екс-"холостяк".

В якості ілюстрації він поділився знімком, на якому обіймає свою кохану на тлі нічного міста.

При цьому в коментарях Заливако несподівано заговорив про достовірність їх з Анною відносин. Так, одна з його передплатниць зізналася, що довго не вірила в те, що їх роман реальний. На це Заливако відповів:

"Я досі думаю, що у неї контракт... ось чуйка є".

Втім, раніше вони з Богдан вже запевняла шанувальників в тому, що у них все по-справжньому.

Нагадаємо, Ганна Богдан розповіла, що зближує їх з «Холостяком» Заливако.

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан увірвалася до Заливако в душову без попередження, камеру вимикати не стала.

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако і Анна Богдан дали волю своїм бажанням на природі, кадри веселощів.