Переможниця 11 сезону " Холостяка» Анна Богдан розповіла про неприємну подію зі своїм коханим

Анна Богдан продовжує жити разом з головним героєм «Холостяка» і вже звикла до зайвої уваги публіки і неадекватної поведінки багатьох хейтерів в мережі. Після фіналу проекту дівчину часто звинувачували в нещирості і не вірили у стосунки з Михайлом.

Через кілька місяців після зйомок, негатив навколишній з приводу вибору Михайла нарешті вірш і пара спокійно продовжила свої відносини. Зараз Заливако і Богдан живуть разом, подорожують і часто показують в мережі різні моменти зі своїх буднів.

Нещодавно з парою трапилася неприємна історія прямо перед поїздкою-хтось навмисно порізав їм колеса, через що парі довелося терміново міняти все:

"Загалом, ось так ми в гості з'їздили. Вийшли, а нам порізали колесо. Це капець, що ж за день сьогодні? Після того, як зробили все і поїхали, тепер не можемо заїхати на паркінг – дуже-дуже солодко спить охоронець», - поділилася подіями Анна.

Раніше в Instagram Анна опублікувала спільне фото з "Холостяком" Михайлом Заливако, зроблене на вершині гори в Карпатах.

"Як ковток свіжого повітря. Гори мають містичну силу - тут все відчувається по-іншому. Вони кидають тобі виклик і коли ви разом його пліч-о-пліч проходите - це зближує Вас і пропускає нову іскру в ваших відносинах. Двоє, що сидять на вершині, а не впали туди з неба, позаду довгий шлях, де стихія готує перешкоди, які перевіряють силу і наполегливість кожного», - зазначила Ганна.

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