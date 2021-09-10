Екс-учасниця групи "Nikita" і відома співачка Даша Астаф'єва вразила красою на нових фото

Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Також вона є моделлю і телеведучою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita", до складу якої вона увійшла разом з Юлією Кавтарадзе. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу артистка поділилася новими портретними фотографіями на своїй сторінці в Instagram. Знімки зроблені в домашній атмосфері при променях сонця, які висвітлюють кімнату з вікна. На дівчині не помітний макіяж, завдяки якому відмінно видно її натуральна краса.

Також, дівчина позує з білою трояндою, лежачи на ліжку в коротких сірих шортах.

Шанувальники засипали дівчину безліччю приємних слів в коментарях під фото: "Неймовірна", "Цей погляд", "Прекрасна", "Шикарна жінка", "Смачно", "Нескінченно красива жінка...", "Неземний", "Чомусь нагадало "Аліса в країні чудес" в кольорокорекції. Клас. Казка"

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