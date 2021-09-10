У мережі показали ще одного учасника шоу «Маска»

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Інстагарм з'явилося фото ще одного персонажа, який буде боротися за перемогу у видовищному проекті.

Нижня частина цієї унікальної маски - лев, а верхня-яструб. Висота Грифона становить три метри, а довжина ноги - 90 сантиметрів.

Відзначається, що цей костюм є найскладнішим з одягання, адже складається з 12 окремих елементів.

Користувачі Мережі були просто захоплені красою даної маски, і не змогли стримати своїх емоцій.

"Єгипетська сила😂 маска🔥 🔥», «крутий персонаж«,» вау, це шикарний костюм🔥 🔥 🔥«,» ой краса«,» крута маска", - пишуть в коментарях.

Заінтриговані глядачі поцікавилися, коли стартує шоу. Однак це питання поки залишилося без відповіді творців програми. Тим не менш, в мережі припустили, що це буде в жовтні – листопаді.

Нагадаємо, українцям вже показали таких персонажів нового сезону шоу" Маска " як Краля, Скандал, Робот, Тигр і Фея.

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Як повідомляла Politeka, новий герой у шоу" Маска " вразив шикарним виглядом українців.

Також Politeka писала, що нова героїня шоу" Маска "заворожила українців, поплескавши своїми"копитами".